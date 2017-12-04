Що коїться на дорогах Тернопільщини. Інформація від “Автомайдану”
Сьогоднішній снігопад ускладнив рух транспорту на дорогах західної частини України. Активісти Тернопільського осередку ВО «Автомайдан» моніторять ситуацію на Тернопільщині. Як повідомляють активісти, рясний мокрий сніг у неділю став випробовуванням для водіїв.
- Ми попросили жителів області нам допомогти і з’ясували, що по всій області на узбіччях стоять фури, які заносить на слизькій дорозі, ускладнений підйом автотранспорту. Найбільш проблемний напрямок – Івано-Франківський, оперативно розчистили Львівський напрямок, – розповів голова ТО ВО «Автомайдан» Ігор Василів.
Сніг припинився, але автомайданівці продовжують стежити за станом доріг Тернопільщини. Інформація на сторінці ТО ВО «Автомайдан» постійно оновлюється.