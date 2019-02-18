Як тернополянка їздить в Європу за 19 євро

Про свій досвід тернополянка Оксана Кузьменко розповіла у соцмережі Facebook.

“Стартапи – двигуни прогресу, – пише Oksana Kuzmenko. – Переконуюсь на прикладі чеського стартапу Regiojet, який змінив ринок перевезень (в даному випадку залізничних).

Ще рік тому з Відня до Праги поїздом можна було доїхати за 25 євро (без сервісу) з монопольним перевізником, але прийшов Регіоджет і встановив ціну 19 євро з повним сервісом, включеним в ціну.

Щоб ви розуміли, тривалість мандрівки становить 4 години. Нагадує чимось наш Інтерсіті.

Тому монополіст змушений був через такий демпінг знизити ціну до 17 євро.

Уявіть, що Укрзалізниця коли-не будь би знизила ціну, а не підняла.😂

Отож, в ціну перевезення в комфортному вагоні входять також:

1. Італійська кава Illy (250 мл)☕️

2. Негазована вода (330 мл)💧

3. Навушники, щоб дивитися з планшету фільми, тощо

4. Журнали та газети

Плюс, з каталогу можна замовити собі салатик або навіть суші(!)🍱 за доплату.

До чого я це все веду? А до того, що здорова конкуренція це чудово і перетворює багаторічний «досвід» всяких монополістів на недолік, а не на перевагу”.