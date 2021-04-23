Штраф 850 гривень – за забруднення стоками річки Серет

Держекоінспеція області оштрафувала старосту села Петриків Великоберезовицької громади через забруднення стічного каналу поблизу річки Серет. Про це розповів держекоінспектор Святослав Галицький.

За його словами, у канал потрапляють каналізаційні стоки з септику одного з багатоквартирних будинків.

Одна із мешканок багатоквартирного будинку, що на вулиці Миру в Петрикові Галина розповіла, каналізаційні стоки від будинку із септика витікають у стічний канал, з’єднаний із Серетом. Жінка каже, септик почистили:

“Прийшов староста і сказав, треба викачати, бо все тече в той рів. Якби нам хтось почистив, бо він забруджений. Якби ми мали якого трактора, ми би почистили його”.

Чому каналізаційні стоки потрапляють у канал, розповів староста села Петриків Михайло Спяк:

“Замалий об’єм септиків, багато мешканців проживають в цьому будинку. Потрібно збільшити об’єм тих септиків”.

Спяк каже, якщо в Сереті підніметься рівень води, то каналізаційні стоки, які зібралися у каналі, можуть потрапити в річку. Як вирішуватимуть проблему, розповів Андрій Галайко, голова Великоберезовицької громади, до якої належить Петриків:

“Найшвидший і оптимальний варіант – це доєднати до каналізаційних систем Тернопільводоканалу, але ми знаємо, що є рішення міської ради про те, щоб не доєднувати абонентів, як і знаходяться за межами міської територіальної громади. Тому треба шукати інші варіанти. Для нас був би оптимальним варіант побудувати свої очисні споруди і таким чином ми вирішили б питання водовідведення як по Березовиці, так і по Петриках, і сугубо за цей об’єкт, про який йде мова”.

За словами Святослава Галицького, на старосту Петрикова склали акт про правопорушення, який передбачає штраф 850 гривень:

“Обстеженням встановлено, що така ситуація відбувається неодноразово. Будемо зобов’язувати сільраду, як орган місцевого самоврядування, вживати невідкладних заходів реагування щодо припинення даної ситуації. Якщо надалі буде невиконання, можливо будуть направлятися в правоохоронні органи дані матеріали”.

Суспільне