14:26 | 23.04.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі невідомі “осліпили” чоловіка

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Випадок стався 21 квітня у Тернополі. Невідомі бризнули в очі чоловікові. Викликали медиків.

21 квітня бригада швидкої виїжджала на вул. Шевченка, до 44-річного пацієнта. Чоловік скаржився на різкий пекучий біль в очах.

“За словами потерпілого, невідомі бризнули хімічну речовину з балончика в очі. Із хімічним опіком очей потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в очне відділення університетської лікарні”, повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.

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