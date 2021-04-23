У Тернополі невідомі “осліпили” чоловіка

Випадок стався 21 квітня у Тернополі. Невідомі бризнули в очі чоловікові. Викликали медиків.

21 квітня бригада швидкої виїжджала на вул. Шевченка, до 44-річного пацієнта. Чоловік скаржився на різкий пекучий біль в очах.

“За словами потерпілого, невідомі бризнули хімічну речовину з балончика в очі. Із хімічним опіком очей потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в очне відділення університетської лікарні”, повідомляє Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.