Шукаєш роботу на будівництві? Є вакансії

У місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості шукачам роботи пропонують 20 вакансій на підприємствах, які займаються будівництвом житлових та нежитлових будівель. Найбільше потрібні мулярі, штукатури, бетонярі,електрогазозварники, монтажники будівельні, лицювальники-плиточники, монтажники устаткування зв’язку. За таку працю роботодавці готові платити 10 – 28 тис грн на місяць.

Якщо в таких вакансіях ви зацікавлені: