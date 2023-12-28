Шукаєш роботу на будівництві? Є вакансії
У місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості шукачам роботи пропонують 20 вакансій на підприємствах, які займаються будівництвом житлових та нежитлових будівель. Найбільше потрібні мулярі, штукатури, бетонярі,електрогазозварники, монтажники будівельні, лицювальники-плиточники, монтажники устаткування зв’язку. За таку працю роботодавці готові платити 10 – 28 тис грн на місяць.
Якщо в таких вакансіях ви зацікавлені:
- Заповніть анкету-резюме🙁http://surl.li/
byovs )
- Зверніться в місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, напишіть в наш Telegram: (https://t.me/DCZ19_Ternopil), або зателефонуйте на гарячу лінію: 0635765756, щоб уточнити деталі та за потреби обговорити можливості професійного навчання.