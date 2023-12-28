14:43 | 28.12.2023
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Шукаєш роботу на будівництві? Є вакансії

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У місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості шукачам роботи пропонують 20 вакансій на підприємствах, які займаються будівництвом житлових та нежитлових будівель. Найбільше потрібні мулярі, штукатури, бетонярі,електрогазозварники, монтажники будівельні, лицювальники-плиточники, монтажники устаткування зв’язку. За таку працю роботодавці готові платити 10 – 28 тис грн на місяць.
 
Якщо в таких вакансіях ви зацікавлені:

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