Шумські танцівники виграли харківський онлайн-конкурс

Зразковий художній ансамбль танцю «Тополина» із Шумська здобув перше місце на Всеукраїнському конкурсі народної хореографії «Зимовий сонцеворот-2021» у Харкові.

– Конкурс відбувався онлайн. Журі на чолі з народною артисткою України Світланою Коливановою високо оцінили майстерність виконання вихованців ансамблю. Щиро радію таким творчим здобуткам своєї громади, за талановитими людьми наше майбутнє, – каже міський голова Шумська Вадим Боярський.

«Тополина» не вперше підкорила Харків. У 2020 році вони отримали ІІІ-тє місце на Міжнародному фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва в номінації «народна хореографія». Здобували також призові місця на конкурсах в Одесі та Тернополі. У 2018 році ансамбль «Тополина» підкорив Болгарію, а у 2019-му – Туреччину.

Ансамбль «Тополина» розпочав свою діяльність у 2004 році. І вже у 2010-му отримав звання «зразкового». Репертуар ансамблю – народний танець. Керівник Сніжана Паламар наполегливою працею та любов’ю до дітей, а їх в ансамблі 50 учасників, відкриває нові таланти та прищеплює їм любов до народного танцю.

Вадим Боярський на сесії міської ради вручив подяку Сніжані Паламар за підтримку і розвиток хореографічного мистецтва в громаді та активну участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.



