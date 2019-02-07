Шумською громадою відтепер курсуватиме спеціально обладнаний бус

Соціальне таксі відтепер стане доступним для тих мешканців Шумської ОТГ, які мають інвалідність і не можуть самостійно пересуватися у громадському транспорті. Спеціально обладнаний «бус» — дуже потрібна річ для таких людей, адже вони зможуть, за попереднім записом, потрапити до лікарні чи потрібної установи. Послугами такого автомобіля можна користуватися безкоштовно, а буде він на обслузі центру надання соціальних послуг Шумської міської ради.

До слова, таких автомобілів вручили по Україні усього 25, чотири з них – на Тернопіллі, увійшла у цю четвірку і Шумська об’єднана територіальна громада.

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