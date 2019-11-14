Сім громад Тернопільщини мають шанси отримати нагороду «Кришталь року-2019»

У 2019 році в оцінюванні бюджетної прозорості взяли участь 106 об’єднаних територіальних громад. З Тернопільської області сім громад претендують на перемогу в різних номінаціях.

Оцінювання спирається на методологію і підкріплене даними. Методологія складається із 36 критеріїв, за якими оцінюються всі етапи бюджетного процесу. По кожному критерію є від 2 до 6 питань із можливими відповідями «так» або «ні». До опитувальника у цьому році додано 2 нових критерії, які стосуються гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі. Загалом в опитувальнику 142 питання. Всі етапи бюджетного процесу оцінюються на відповідність трьом параметрам: (1) відкритість інформації, (2) прозорість прийняття рішень і залучення громадян та (3) застосування інноваційних практик. Оцінка розраховується за кількістю балів – по одному за питання з відповіддю «так», по нулю – за питання з відповіддю «ні». На деякі питання можлива відповідь «частково». Громади-учасниці оцінювання відповідали на питання, заповнюючи опитувальник та надаючи підтверджувальні документи. Їхні відповіді вносили в онлайн-систему «Оцінка прозорості місцевих бюджетів» та верифіковували експерти Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!». Результат підраховувався в онлайн-системі автоматично. Переможцями головних номінацій стануть ті громади, які набрали найбільше балів по трьох параметрах. А головна нагорода – «Кришталь року» – дістанеться тій громаді, яка набрала найвищий загальний бал.

Додатково до головних номінацій спільна команда Програм USAID DOBRE і «U-LEAD з Європою» відібрала низку спеціальних номінацій, щоб відзначити громади, які продемонстрували гарні практики бюджетної прозорості в окремих аспектах бюджетної прозорості. Ці номінанти також визначалися за сумою балів по обраних критеріях. До вашої уваги список номінантів – перших п’ятірок громад у головних та спеціальних номінаціях, в алфавітному порядку. Це ті 32 громади із 13 областей, які вже є кращими в Україні у відповідних категоріях бюджетної прозорості. На Гала-події «Кришталь року» 19 листопада дізнаємось, хто з них отримає нагороду в кожній із номінацій!

Отож, до вашої уваги громади-номінанти рейтингу бюджетної прозорості з Тернопільщини:

«Найкращий бюджет для громадян»:

– Микулинецька селищна ОТГ

«Найбільш креативна інформаційна кампанія збору пропозицій до бюджету»:

– Лановецька міська ОТГ

«Найкращий новачок в бюджетній прозорості»:

– Лановецька міська ОТГ

– Хоростківська міська ОТГ

«Прорив у бюджетній прозорості»:

– Байковецька сільська ОТГ

– Вишнівецька селищна ОТГ

«Найкраще залучення громадян до бюджетного процесу в громаді»:

– Шумська міська ОТГ

«Найбільш інноваційні практики бюджетної прозорості в громаді»:

– Лановецька міська ОТГ

– Микулинецька селищна ОТГ

– Іванівська сільська ОТГ

Премія «Кришталь року» та оцінка бюджетної прозорості 2019 року – це партнерська робота Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через консорціум виконавців програми USAID DOBRE, Представництва Європейського Союзу через Програму «U-LEAD з Європою» і громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети». Індекс прозорості місцевих бюджетів та методологію його оцінювання розроблено Фондом Східна Європа спільно з Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!» у співпраці з Асоціацією міст України за фінансової підтримки Європейського Союзу.