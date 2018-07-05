Вперше на Замковій горі було знайдено артефакти комарівської культури часів раннього заліза та знахідки скіфської доби

Володимир Данилейко. Цьогорічні археологічні дослідження на території Старозбаразькоі фортеці ідуть повним ходом. Про це повідомляє

Дослідження, організовані науково-дослідницьким відділом Національного заповідника “Замки Тернопілля”, розпочались 25 червня. Спільно із Тернопільським обласним центром охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини, та з допомогою студентів історичного факультету ТНПУ, вдалось локалізувати декілька різночасових об’єктів, а саме Давньоруського часу, 16 ст., і навіть окопи часів Першої Світової війни.