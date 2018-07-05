Вперше на Замковій горі було знайдено артефакти комарівської культури часів раннього заліза та знахідки скіфської доби
Цьогорічні археологічні дослідження на території Старозбаразькоі фортеці ідуть повним ходом. Про це повідомляє Володимир Данилейко.
Дослідження, організовані науково-дослідницьким відділом Національного заповідника “Замки Тернопілля”, розпочались 25 червня. Спільно із Тернопільським обласним центром охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини, та з допомогою студентів історичного факультету ТНПУ, вдалось локалізувати декілька різночасових об’єктів, а саме Давньоруського часу, 16 ст., і навіть окопи часів Першої Світової війни.
– Що цікаво, вперше на території Замкової гори було знайдено артефакти комаріськоі культури часів раннього заліза, знахідки скіфської доби, і багато чого цікавого. Знайдені матеріали, після ґрунтовного наукового вивчення, будуть передані у фонди НЗ “Замки Тернопілля”, і будуть експонуватися в експозиційних залах Збаразького замку. Усі відвідувачі замку зможуть їх побачити, – ділиться враженнями чоловік.