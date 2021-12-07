Скільки жителі Тернопільщини платитимуть за розподіл газу з 1 січня

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); попередньо схвалила підвищення тарифу на розподіл газу з 1 січня.

Відповідний проект постанови про нові тарифи оприлюднено на сайті регулятора.

Підвищення тарифу пропонується для споживачів двадцяти восьми газорозподільних компаній.

Всі ціни вказані без урахування податку на додану вартість (ПДВ).

Де очікувати зростання тарифів на газ:

“Вінницягаз” – з 1,68 до 1,76 грн за куб. м (+5%);

“Гадячгаз” – з 1,66 до 1,99 грн за куб. м (+16,6%);

“Дніпропетровськгаз” – з 1,17 до 1,26 грн за куб. м (+7%);

“Донецькоблгаз” – з 1,02 до 1,18 грн за куб. м (+13,5%);

“Житомиргаз” – з 1,68 до 1,7 грн за куб. м (+1,5%);

“Закарпатгаз” – з 1,78 до 1,99 грн за куб. м (+10,5%);

“Івано-Франківськгаз” – з 1,79 до 1,86 грн за куб. м (+4%);

“Київгаз” – з 0,31 до 0,32 грн за куб. м (+3%);

“Київоблгаз” – з 1,45 до 1,46 грн за куб. м (+1%);

“Коростишівгаз” – з 1,75 до 1,82 грн за куб. м (+4%);

“Кременчукгаз” – з 0,39 до 0,46 грн за куб. м (+16%)

“Криворіжгаз” – з 0,51 до 0,53 грн за куб. м (+4%);

“Лубнигаз” – з 1,79 до 1,99 грн за куб.м (+10%).

“Луганськгаз” – з 1,55 до 1,57 грн за куб.м (+2%);

“Львівгаз” – з 1,68 до 1,69 грн за куб. м (+0,5%);

“Мелітопольгаз” – з 1,79 до 1,84 грн за куб. м (+3%);

“Миколаївгаз” – з 1,79 до 1,99 грн за куб. м (+10%);

“Одесагаз” – з 0,84 до 1,09 грн за куб. м (+30%) ,

“Сумигаз” – з 1,28 до 1,34 грн за куб. м (+4,5%);

“Тисменицягаз” – з 1,79 до 1,99 грн за куб. м (+10%);

“Уманьгаз” – з 1,78 до 1,95 грн за куб. м (+9%);

“Харківгаз” – з 1,79 до 1,99 грн за куб. м (+10%);

“Харківміськгаз” – з 0,35 до 0,43 грн за куб. м (+19%);

“Черкасигаз” – з 0,54 до 0,57 грн за куб. м (+5%);

“Чернівцігаз” – з 1,78 до 2,14 грн за куб. м, (+17%);

“Чернігівгаз” – з 1,62 до 1,76 грн за куб. м (+8%);

ПрАТ “НГХП “Сірка” – з 1,14 до 1,21 грн за куб. м (+6%);

ДП “Кременецьке УПРГ” – з 1,30 до 1,36 грн за куб. м (+4,4%).

Для компаній як “Волиньгаз” та “Запоріжгаз” тарифи залишаться без змін – 1,57 та 0,92 грн за куб. м відповідно.

Водночас, тарифи на розподіл десяти компаній пропонується знизити:

“Дніпрогаз” – з 0,93 до 0,90 грн за куб. м (-3%);

“Кіровоградгаз” – з 1,60 до 1,49 грн за куб. м (-7%);

“Маріупольгаз” – з 1,53 до 1,45 грн за куб. м (-5,5%);

“Полтавагаз” – з 1,78 до 1,76 грн за куб. м (-1%);

“Рівнегаз” – з 1,68 до 1,54 грн за куб. м (-8,5%);

“Тернопільгаз” – з 1,79 до 1,75 грн за куб. м (-2%);

“Тернопільміськгаз” – з 0,88 до 0,80 грн за куб. м (-9%);

“Херсонгаз” – з 1,68 до 1,62 грн за куб. м (-4%);

“Хмельницькгаз” – з 1,66 до 1,54 грн за куб. м (-7%);

“Шепетівкагаз” – з 1,09 до 1,06 грн за куб.м (-3%).

Всі інші тарифи на розподіл природного газу складатимуть від 0,92 грн за куб. м до 1,86 грн за куб. м.

Нацкомісія зазначила, що опублікований проект постанови означає початок громадського обговорення, запропоновані тарифи будуть остаточно затверджені тільки після проходження процедури узгодження і прийняття.

Розподіл газу:

У жовтні газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.

Компанії пропонували, щоб середній тариф на розподіл по країні виріс з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

Згодом НКРЕКП зазначив, що затверджує не бажані тарифи та наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу та споживачів.