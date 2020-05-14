На Тернопільщині 100 гектарів цукрового буряка здуло вітром

Піщана буря пронеслася у Гусятинському районі у вівторок, 12 травня, завдавши при цьому значних збитків фермерам.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила журналістка Христина Коціра.

“Піщана буря на Тернопільщині. Такого тут не пам‘ятають. На фото поле з цукровим буряком до і після. В сто гектарів вкладено приблизно 2 мільйони, які пісок закопав за хвилини”. – йдеться у дописі.

У коментарях Христина уточнила, що такої шкоди піщана буря завдала у селі Коцюбинці Гусятинського району. Дописувачі також у коментарях, що така стихія вчора була не тільки в Гусятинському, а й в інших районах області.

“Факт в тому, що клімат таки змінився, звідкись беруться ці тони піску, які накривають поля; вологи нема, води в річках і колодязях обмаль. Інший факт: прогнози щодо урожаю в сільському господарстві дуже сумнівна штука. Ось така буря чи град, або відсутність опадів все змінює дуже швидко. Фермерам все одно доведеться виплачувати кредити, зарплати і орендну плату пайовикам. Фактично с/г дуже прибутковий бізнес у нас лише для тих, хто мав чи має доступ до бюджетних ресурсів: дотації і все інше завжди роздавали лише собі або своїм”. – пише Христина Коціра.

Нагадаємо, також ряд ЗМІ повідомляли про пилову бурю на Прикарпатті поблизу Коломиї.

Зазначимо, що пилова або як ще кажуть піщана буря є атмосферним явищем у вигляді перенесення куряви (великих кількостей пилу, часток ґрунту, піщинок) вітром із земної поверхні в шарі висотою кілька метрів з помітним погіршенням горизонтальної видимості. При цьому спостерігається підйом пилу (піску) в повітря і одночасно осідання пилу на великій території.

Тернополіс