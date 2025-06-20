Маршрути Біла–Тернопіль–Березовиця врятовано: військова адміністрація бере на себе організацію

З 25 червня 2025 року Тернопільська міська рада планувала змінити мережу міських маршрутів та зупинити автобусне сполучення з населеними пунктами Білецької та Великоберезовицької територіальних громад.

У відповідь на це Тернопільська обласна військова адміністрація (ОВА), відповідно до вимог законодавства, забезпечила організацію пасажирських перевезень між Тернополем і навколишніми селами. Автобуси були готові розпочати рух вже з 26 червня.

ОВА не лише виконала свої повноваження, а й рекомендувала громадам скористатися правом на міжмуніципальне співробітництво — задля збереження звичних маршрутів і зручності пасажирів.

Результат не змусив себе чекати: в адміністрації відбулася спільна нарада за участю представників Тернопільської, Білецької та Великоберезовицької громад.

📋 На зустрічі напрацьовано “дорожню карту” щодо подальшої організації перевезень. За її результатами:

маршрут Біла – Тернопіль – Велика Березовиця залишиться без змін ;

міські автобуси продовжать курсувати у звичному для пасажирів режимі.

📑 Усі домовленості буде оформлено відповідним договором між громадами в межах чинного Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

📌 Що далі?

🔹 Білецька та Великоберезовицька громади готують звернення до Тернопільської міської ради, аби закріпити рішення офіційно.

🔹 Влада сподівається на швидке вирішення ситуації в інтересах людей.

🔹 Тернопільська ОВА підкреслює:

Організація таких перевезень – це компетенція та повноваження органів місцевого самоврядування.