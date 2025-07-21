Смертельні ревнощі: жінку, яка підпалила людину, суд узяв під варту

Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого, погоджене з прокурором, щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для жительки Бережан, яку підозрюють у замаху на умисне вбивство.

За даними слідства, 16 липня 2025 року між двома жінками стався конфлікт на ґрунті ревнощів. 53-річна підозрювана облила бензином свою суперницю поблизу села Посухів Бережанського району та підпалила її. Постраждала зазнала 80–90% опіків тіла й згодом померла в лікарні.

Жінці інкримінують замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області продовжують досудове розслідування.

Згідно із законодавством, за такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.