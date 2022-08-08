«Солодкі ярмарки» Лариси Нестеряк

Уже два місяці кожного четверга, оскільки в Борщеві у четвер працює ринок, вони продають свою солодку продукцію – понад 10 видів тістечок, тортів. Відбувається ярмарок на людній вулиці Тараса Шевченка, навпроти православної церкви. Люди охоче купують апетитні ласощі, про що свідчать майже порожні ящички для печива на моїх світлинах… Все акуратно поділено на порції, закрито харчовою плівкою.

Чоловік Лариси Василівни із перших днів війни захищає нашу землю. Виручені з ярмарку кошти сім’я Нестеряк передає на потреби військових. Тепер збирають гроші на автомобіль для наших захисників.

Випікає солодощі Лариса Василівна разом із своїми подругами. Честь і слава таким людям! Запрошуємо всіх, хто хоче і може допомогти коштами збройним силам, відвідати «Солодкий ярмарок» Лариси Нестеряк біля першої Борщівської школи, біля магазину «Мамине сонечко» кожного четверга!

Ганна КОСТІВ-ГУСКА

Світлини авторки