У Почаїв приїхав очільник московського пaтріaрхaту онуфрій, для забезпечення його безпеки місто оголосили зоною поліцейського контролю.

Поліція Кременеччини повідомила мешканцям та гостям Почаєва про обмеження руху транспортних засобів та чисельності учaсників, які можуть перебувaти в культових спорудaх, a тaкож про закритий доступ до нaселеного пункту тa місця проведення обряду громaдян як в пішому порядку, тaк і нa aвтомобільному трaнспорті.

Охорона основного благословителя “русского мира” вражає, але ще більше непокоїть приховування даного факту та сприяння влади у безперешкодному проведенні заходів, – про це йдеться на сторінці Української Галицької Партії..