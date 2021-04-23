Спадкування майна колгоспного двору. Досвід на Тернопільщині

Досить часто за безоплатною правовою допомогою звертаються громадяни, які є членами «колгоспних дворів», та хочуть спадкувати майно яке належало «колгоспному двору». Чинне законодавство України не передбачає такого виду об’єднання громадян. Такий тип організації громадян був скасований Законом України «Про власність» від 07.02.1991 року та існував до 15.04.1991 року. «Колгоспний двір» визначався як сімейно-трудове об’єднання осіб, всі або частина яких є членами колгоспу, брали участь у суспільному виробництві колгоспу та спільно вели підсобне господарство на присадибній ділянці.

У разі смерті одного з членів колгоспного двору, спадщина на спільне майно господарства за наявності інших його членів, не відкривалася. Це було можливим лише після смерті останнього члена двору.

З питанням спадкування майна «колгоспного двору» до Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулася пані Марія, яка після смерті батьків та чоловіка не могла успадкувати майно колгоспного двору, оскільки сама вважалася останнім членом цього колгоспного двору і їй належала ¼ у цьому майні.

Адвокат Ірина Сідорова підготувала позовну заяву про визнання права власності на житловий будинок з господарськими-побутовими будівлями.

Рішення Кременецького районного суду Тернопільської області від 22.02.2021 року по справі № 601/150/ 21 позовні вимоги задоволено повністю та визнано за пані Марії право власності на житловий будинок.

Коментує адвокат Ірина Сідорова:

Відповідно до статті 120 Цивільного кодексу УРСР (в редакції 1963 року) майно колгоспного двору належить його членам на праві сумісної власності.

Згідно із частини 2 статті 123 Цивільного кодексу УРСР (в редакції 1963 року) розмір частки члена двору встановлюється, виходячи з рівності часток усіх членів двору, включаючи неповнолітніх і непрацездатних.

Таким чином, право власності на майно, яке належало колгоспному двору і збереглось після припинення його існування, мають ті члени двору, які до 15 квітня 1991 року не втратили право на частку у його майні. Такими, що втратили це право, вважаються працездатні члени двору, які не менше трьох років підряд до цієї дати не брали участі своєю працею та коштами у веденні спільного господарства двору. Розмір частки члена двору визначається виходячи з рівності часток усіх його членів, включаючи неповнолітніх та непрацездатних.

Право власності є одним з найактуальніших і найважливіших питань на сьогоднішній день в нашій державі. Одним з його різновидів є право спільної власності

Таким чином з допомогою системи безоплатної правової допомоги жінка змогла оформити право власності на майно, яка фактично і належить їй. Не мовчи про порушення своїх прав, система БПД завжди поруч!