12:01 | 11.05.2022
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«Вірю, що побачу Дмитра живим»: на Тернопільщині мама розшукує сина, який пішов воювати і зник

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35-річного Дмитра Собчука з Тернопільщини вже два місяці розшукують його рідні. Мама Надія Собчук вірить, що побачить сина живим. Жінка просить допомогти їй у пошуку.

Нагадаємо, Дмитро Собчук з Іванківців Лановецької громади Кременецького району 3 березня цього року пішов воювати. Востаннє мама говорила з сином ще 8 березня. Відтоді зв’язку з ним немає

Як розповіла Надія Собчук Терену, у пошуках сина вона зверталася за допомогою до волонтерів та до поліції. Проте результату наразі немає. 

Нам всі радять чекати та молитися Богу, – каже жінка.

Якщо хтось знає про місце перебування Дмитра Собчука або має хоча б якусь інформацію про нього, родичі просять телефонувати за номером: 096-941-48-54 (Надія). 

У Дмитра на лівій руці, вище зап’ястя, є татуювання у вигляді голови тигра.

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