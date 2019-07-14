Десятки тисяч паломників із запаленими свічками молитовно пройшли головною вулицею у Зарваниці

Велелюдний похід зі свічками за участі Глави і Отця Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава, архиєпископа та митрополита Моравії Яна Граубнера, архієреїв УГКЦ, іноземних гостей та десятків тисяч вірних відбувся ввечері, 13 липня, під час Всеукраїнської прощі у Зарваниці.

Традиційно процесійний хід розпочався біля парафіяльного храму Пресвятої Трійці та Покрови Пресвятої Богородиці, де зберігається чудотворна ікона Зарваницької Матері Божої. Прибувши до місця об’явлення, усі спільно молилися Молебень до Пресвятої Богородиці, випрошуючи у Небесної Матері опіки та захисту для всього нашого народу в часі війни.

У своєму пасторському слові Блаженніший Святослав у котрий раз підкреслив важливе значення відпустового центру в Зарваниці для духовного збагачення українського народу. Отець і Глава УГКЦ щирим синівським словом подякував Пресвятій Богородиці, яка випросила у Господа незалежності для нашої Церкви та держави, а також попросив заступництва та покрову для всієї України.

Також зі словами вітання та підтримки звернувся до паломників архиєпископ та митрополит Моравії Ян Граубнер.

«Прошу у Бога, щоб при допомозі Пречистої Діви Марії приніс вашій країні мир та справедливість … щоб через вас показав силу Божого Слова та любов Святого Духа, а ви, дослухаючись до добрих порад Діви Марії, виявилися мудрим народом, який через Боже керівництво долає нинішні випробування і переживає радість нового воскресіння», – завершив своє слово Його Високопреосвященство Ян.

Опісля паломники мали нагоду взяти участь у чуваннях, які впродовж ночі проходили у всіх храмах Марійського духовного центру, – повідомляє прес-служба Марійського духовного центру.