Про це повідомив ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Богдан Буяк.

Ми це зробили!!! На базі # ТНПУ буде діяти Інтерактивно-розвивальна кімната «Смайлик-ТНПУ»!!!, – повідомив Б. Буяк. – Студенти відділення Дошкільне виховання та початкова освіта матимуть можливість навчатися тут, а дітки-майбутні абітурієнти ТНПУ відпочивати, навчаючись! Ми Найкращі! А Ви з Нами?)

Сьогодні о 10:00 відбулася презентація соціального проєкту студентів – відкриття інтерактивно-розвивальної кімнати «Смайлик-ТНПУ», де одразу ж відбулося відкрите святкове заняття для дітей-сиріт з дому «Малятко». Пізніше відбулося друге заняття для дітей дошкільного віку ЗДО №3.