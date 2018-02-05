Донечка Віктора Гурняка отримуватиме президентську стипендію

Президент України Петро Порошенко підписав Указ “Про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків”. Відповідний документ 2.02.2018 р. оприлюднено на сайті Глави держави.

Указом встановлюються президентські стипендії дітям журналістів Віктора Гурняка – Юстині Гурняк (2012 року народження) та Олександра Чернікова – Олені Черніковій (2014 року народження). Обидва загинули у районі проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, тернополянин Віктор Гурняк (позивний в Айдарі – «Олігарх», псевдо – «Гарт») загинув 19 жовтня 2014 року від мінометного снаряда, коли під обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Слов’яносербського району Луганської області. Посмертно його нагородили орденом “За мужність” III ступеня. Навіть на полі бою Гурняк продовжував активну журналістську діяльність. Його роботи експонувались на виставках у Польщі, Естонії та Німеччині. Зокрема, фотовиставку Віктора Гурняка з майже півсотнею світлин з лінії фронту, визволених та окупованих міст зі Сходу України “Донбас: війна та мир” відкрили 10 грудня 2014 року у Європарламенті. З 16 по 31 січня 2015 року в Українському національному музеї в Чикаго (США) відбувалась фотовиставка авторських робіт “Віктор Гурняк: дорога з Майдану”.

Олександр Черніков (позивний «Репортер») загинув 22 січня 2015 року в бою під Донецьким аеропортом під час виконання військового завдання. Він був ведучим програми “Тема тижня”, що виходила на 51 каналі Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії.

Документ було розроблено за ініціативи громадськості на виконання попереднього рішення Глави держави від 16 вересня 2017 року щодо запровадження додаткових заходів стосовно соціального захисту дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, і підвищення ефективності державної підтримки працівників засобів масової інформації та їхніх сімей.