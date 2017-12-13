З початку року до бюджету платники Тернопільщини забезпечили 2 млрд 301,6 млн грн

Виконання бюджетного призначення становить 119,2%. Порівняно з січнем-листопадом минулого року забезпечено приріст надходжень на 804,7 млн грн або на 53,8%.

Зокрема, за підсумками листопада поточного року на соціальні гарантії направлено 223,3 млн грн ЄСВ, що порівняно з минулорічним періодом більше на 78,1 млн гривень.

Як зазначив начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат, така позитивна динаміка свідчить про те, що серед пріоритетів роботи фіскальної служби залишається вжиття заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення. Адже офіційне працевлаштування дасть змогу громадянам легально працювати і мати соціальні гарантії, а бюджет відповідно отримає додаткові надходження у вигляді податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.