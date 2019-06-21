Монументальний костел у Біще на Тернопільщині

Костел у Біще на Бережанщині трохи не вписується у той типаж, який люблю, адже він не занедбаний — зараз його активно відновлюють. І дуже добре, що така потужна пам’ятка отримала нове життя, тим більше, ця реставрація не того штибу, про яку думаєш, що ліпше би не починали.

Тутешній костел монументальний. По-перше, розташований на штучно насипаному пагорбі, по-друге, височенний та монолітний. Він нагадує фортецю, бо має ключевидні бійниці, масивні контрфорси. З оздоби ззовні тут лише пишно декорований портал (зверніть увагу на левів у нижній частині пілястр) і фігури в нішах.

Що ж до історії костелу Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, то тут не бракує білих плям. На сайті Верховної ради України зазначено, що село утворене 1086 року. За даними видання «Тернопільщина. Історія міст і сіл», вперше Біще письмово згадане в 1339 році. У Державному реєстрі національної культурної спадщини зазначено, що костел побудували в 1644 році, проте деякі дослідники вважають, що споруда давніша, датуючи її ХIV століттям.

Колись у костелі було чимало цінних витворів мистецтва. Є гіпотеза, що частину скульптур створив Ян Пфістер. Багато образів з костелу в Біще зберігаються в Львівській галереї мистецтв. Детальніше про все це тут: https://castles.com.ua/bis.html.

Звідти ж можна дізнатись про зміни, котрі стались із костелом. Якщо коротко, то останньої суттєвої перебудови він зазнав у 1730 році, коли з боків звели потужні контрфорси. Візитація 1885 року відзначала катастрофічний стан храму. В 1915 році під час наступу росіян костел втратив три дзвони, а ще за рік став мішенню для артилеристів — це пошкодило стіни та дах. Через три роки дах поновили, відтак відновили головний вівтар та бічні вівтарі. В березні 1944 року святиню пограбували. В 1950-1970 роках костел використовували як склад, поки він не перетворився у руїну. Кілька років тому тут розпочалась капітальна реконструкція.

Підготувала Анна Золотнюк.