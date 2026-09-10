Тернопільський священник Роман Демуш зустрівся з Папою Левом XIV у Ватикані

9 вересня команда державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр» долучилася до Форуму душпастирства молоді УГКЦ в Європі. У межах заходу директор ВМЦ Денис Мінін та начальниця відділу молодіжної роботи Юлія Байда взяли участь в аудієнції з Папою Левом XIV, яка відбулася у Ватикані біля собору Святого Петра.

Під час зустрічі говорили про українську молодь, виклики війни та вимушену міграцію. Зокрема, йшлося про покоління, у якого російська війна забирає не лише безпеку та домівки, а й частину молодості.

Для Всеукраїнського молодіжного центру участь у таких зустрічах є важливою, адже значна частина української молоді нині перебуває за кордоном. У ВМЦ наголошують на необхідності підтримувати зв’язок молодих українців із державою, українську ідентичність, а також створювати можливості для розвитку, участі та єднання з Україною.

Під час аудієнції отець Роман Демуш представив Святішому Отцеві директора ВМЦ Дениса Мініна як ветерана російсько-української війни та людину, яка сьогодні продовжує служити Україні через роботу з молоддю.

Голова Патріаршої комісії УГКЦ у справах молоді владика Браєн Байда та отець Роман Демуш, заступник голови Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ та священнослужитель Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі, передали Папі Леву XIV символічні подарунки.

Святішому Отцеві подарували вишиту сорочку із зображенням усіх областей України, а також документальний фотопроєкт Влади та Костянтина Ліберових «Очі війни» з автографами авторів.

У Всеукраїнському молодіжному центрі подякували Патріаршій комісії УГКЦ у справах молоді за організацію Форуму, зустріч із Папою та підтримку української молоді в Європі.

У ВМЦ зазначають, що участь у Форумі стала ще одним кроком до посилення системної роботи держави з українською молоддю за кордоном та збереження її зв’язку з Україною.