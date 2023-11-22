Судитимуть жительку Бережан, яка поширювала через соцмережі символіку комуністичного режиму

Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевої жительки, яка в соціальній мережі Facebook поширювала символіку комуністичного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України).
За даними слідства, мешканка м. Бережани через власні переконання в особистому акаунті соцмережі впродовж 2022-2023 років поширювала пости з зображеннями символів СРСР, що належать до символіки тоталітарного режиму.
Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.
Довідково: інкримінована стаття КК України передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.