Страшна війна забрала життя ще одного нашого Героя-захисника, який боронив українську землю від російського окупанта. Повідомляє Гусятинська селищна територіальна громада.

21 листопада 2023 року під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Синьківка Куп’янського району Харківської області внаслідок артилерійського та мінометного обстрілу загинув наш земляк, житель смт Гусятин – Череватий Ярослав Миколайович, молодший сержант, бойовий медик 2 десантно-штурмового взводу 2 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону.

Він добровольцем пішов боронити нашу державу від ворога, до останнього був вірний військовій присязі.

Йому назавжди залишиться 22 роки…. Такі реалії страшної війни…

У загиблого військовослужбовця залишились батьки, брати…

Щирі співчуття рідним та близьким, нехай Бог допоможе вам пережити страшну втрату.

Вічна пам’ять і слава Герою, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Герої не вмирають!