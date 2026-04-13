У небі з’явилася ще одна зірка, – Тернопільщина втратила захисника Віталія Шепетина

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Шепетин Віталій Іванович загинув 11 квітня під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.

Завтра, 14 квітня, об 11:00 у Домі печалі на вулиці Микулинецькій громада Тернополя проведе в останній путь Героя.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Віталія. Вічна та світла пам’ять захиснику України!

