На Тернопільщині готуються до ускладнення погодних умов

Під головуванням начальника Тернопільськоїобласної військової адміністрації ВолодимираТруша відбулось засідання обласного Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язане з погіршенням погодних умов.

Під час засідання обговорили готовність до реагування на можливі надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків на території області, стан енергозабезпечення в складних погодних умовах.

Представники структурних підрозділівпрозвітували про стан утримання автомобільнихдоріг державного значення на Тернопільщині. Наразі підрядними організаціями розпочаточергування спеціальної техніки: 19 піскорозкидачівта 18 навантажувачів. У випадку необхідності буде залучено ще 55 додаткових одиниць спецтехніки.

На засіданні начальник Тернопільської ОВА наголосив:

▪️представникам усіх громад області максимально залучити снігоочисну техніку;

▪️перевірити готовність усіх Пунктів Незламностіта справність генераторів;

▪️забезпечити у закладах охорони здоров’я, якірозташовані вздовж основних транспортнихшляхів, необхідною кількістю медичнихпрацівників, які надають екстрену медичнудопомогу;

▪️підготувати місця для тимчасових стоянок транзитного транспорту;

▪️активізувати міжвідомчу взаємодію всіхспеціалізованих служб районів.

За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології на території області впродовж 30 листопада – 4 грудня очікуються складні погодніумови. 30 листопада – очікується сніг та сильнийвітер. Температура вночі 5 – 10° морозу, вдень від-3° до +2°. Цими вихідними на Тернопільщиніочікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.