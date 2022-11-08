Тепер і мешканці сіл Тернопільської громади матимуть «Назара»

З 7 листопада через сервісі сіті-бот «Назар» жителі сіл Тернопільської громади: Глядки, Курівці, Вертелка, Малашівці, Чернихів, Кобзарівка, Іванківці, Плесківці, Носівці, Городище можуть отримувати сповіщення про відключення електроенергії, планові та аварійні відключення, ремонти тощо.

Відтак, щоб скористатися усіма перевагами віртуального помічника необхідно зі свого смартфону, на якому встановлено Viber чи Telegram, перейти за посиланням https://citybot.pro/citybot-nazar-ternopil та обрати потрібний месенджер.

Щоб отримувати сповіщення необхідно у пункті «Моя адреса» ввести населений пункт та номер будинку.

Якщо користувач бажає отримувати сповіщення за іншою адресою, це можна зробити у пункті «Моя адреса» – «Додати нову адресу». Функція працює лише для двох адрес одночасно.

Нагадаємо, сервіс сіті-бот «Назар» запрацював у Тернополі в 2019 році