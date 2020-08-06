11:42 | 6.08.2020
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Новини Тернополя 

Тернопільська лікарка Анна Кабакова померла від ускладнень COVID-19

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У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ ПОМЕРЛА ЖІНКА З ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ З COVID-19. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

 Пацієнтка Анна Кабакова, яка померла, – з Тернопільського району. Жінці було 65 років, працювала  завідуючим другим педіатричним відділенням дитячої лікарні.

Поступила в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги 7 липня.
🔹 Пацієнтка померла від ускладнень COVID-19.
🔹 Висловлюємо співчуття рідним та близьким.

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