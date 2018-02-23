8 людей загинули на роботі, 11 стали інвалідами: 2017 рік у Тернополі був травматичним

Аналіз виробничого травматизму в місті Тернопіль за 2017 рік: причини та наслідки

За свідченням фахівців в Україні останнім часом зросла кількість потерпілих на виробництві через нехтування та недотримання елементарних правил техніки безпеки: через порушення трудової і виробничої дисципліни, правил дорожнього руху тощо.

Стан виробничого травматизму, зафіксований у місті Тернопіль в 2017 році, підтверджує цю статистику: зареєстровано 43 нещасних випадки, постраждало при цьому 52 особи.

Якщо провести відповідний аналіз цих випадків, можемо відзначити, що більшість із них сталися з організаційних причин, які складають біля 50 % всіх випадків (невиконання посадових обов’язків – 20 %, невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 30 %), а 50 % складають інші причини (психофізіологічні та технічні).

Розділивши умовно зазначені вище випадки на категорії, отримаємо такі дані:

– 8 випадків – зі смертельним наслідком;

– 11 випадків – наслідком стала інвалідність потерпілих;

– 4 випадки – групові, у яких постраждало двоє і більше осіб;

– 20 випадків – з тимчасовою втратою працездатності (із короткочасним розладом здоров’я).

Окремі випадки мають сезонний характер, зокрема в зимовий період: під час пересування на слизьких ділянках, травмування від падіння снігу, бурульок, скоєння дорожньо-транспортних пригод під час ожеледиці.

Але здебільшого нещасні випадки стали наслідком недбалого ставлення керівників до організації проведення заходів з охорони праці безпосередньо на робочих місцях. А саме:

– відсутність або неякісне проведення інструктажу з охорони праці;

– допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;

– невикористання засобів індивідуального захисту;

– залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);

– допуск до роботи працівників у нетверезому стані.

Так, на одному з підприємств Тернополя працівники вживали алкоголь, в результаті чого чоловік у стані алкогольного сп’яніння впав із висоти на бетонну підлогу та отримав тілесні ушкодження середньої важкості.

У даному випадку зафіксовано факт порушення потерпілим трудової і виробничої дисципліни. Згідно зі ст. 14 Закону України «Про охорону праці» кожен працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих його людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства і несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Безвідповідальне ставлення до вимог з охорони праці, ігнорування профілактичних заходів із боку керівництва підприємств часто призводить до серйозних наслідків.

Працівник В. був допущений до виконання робіт без оформлення будь-якого виду трудових відносин і не пройшов відповідного навчання та інструктажів з охорони праці. В результаті, працівник загинув на робочому місці через ураження електричним струмом. У цьому випадку сім’я не отримає грошової допомоги в зв’язку із втратою годувальника.

Тому вкотре хочемо нагадати роботодавцям про необхідність оформляти з працівниками трудові відносини, тому що соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування України при настанні нещасного випадку, надаються лише тим, хто працює за умовами трудового договору.

Поряд із цим є підприємства, де відповідально ставляться до питань створення для працівників належних умов праці, дбають про їх безпеку. Серед таких можна відзначити Тернопільське обласне управління водних ресурсів, Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, ТОВ «Агата стальконструкція» та інші, де протягом багатьох років не зафіксовано жодного нещасного випадку на виробництві.

Працівники Тернопільського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області завжди готові надати керівникам підприємств, організацій, установ, відповідальним за стан охорони праці на виробництві кваліфіковані консультації щодо організації заходів для забезпечення профілактики виробничого травматизму. З цих питань просимо звертатись за телефоном: 52-43-92 або за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 51, 3 поверх, каб. № 307.

В. Гарин, страховий експерт з охорони праці Тернопільського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області