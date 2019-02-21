Тепер на сувенірці Чорткова красуватиметься новий логотип (Фотофакт)

Чортків у моєму серці – слоган сувенірів Чортківської міської ради.

Користувачі соціальної мережі Facebook на офіційній сторінці Чортківської міської ради обрали найкращий слоган для сувенірної продукції міськради. Слоган-переможець «Чортків у моєму серці», автором якого є Олена Карачинська, отримав 84 вподобання. Згідно з умовами конкурсу, Олена отримає чашку у подарунок.

Лише за декілька днів допис із оголошеним конкурсом поширили майже 50 разів, а варіантів слоганів запропонували більш ніж півтори сотні!

Завдяки найвигіднішій пропозиції, котру відібрали через систему державних закупівель ProZorro, на покупці сувенірної продукції міськради вдалось зекономити 16300 гривень. Тож тепер на сувенірці Чортківської міської ради красуватиметься логотип (як на фото), а також символічний надпис – Чортків у моєму серці.

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