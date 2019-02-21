Тернопільський спортсмен Тарас Радь здобуває ще одне «золото» чемпіонату Світу

Знову «золото» і ще одне звання чемпіона світу! Такими здобутками може пишатися тернопільський паралімпієць Тарас Радь, який продовжує свої успішні виступи на чемпіонаті Світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору. Такі змагання до 24 лютого триватимуть у канадському місті Принс Джордж. Золоту нагороду Тарас Радь здобув у біатлоні-спринт на дистанції 7,5 км, виступаючи в класі LW 10-12 ( сидячі).

Нагадаємо, що попередніми здобутками Тараса на чемпіонаті Світу стали «золото» у біатлоні на дистанціії 12,5 км та дві «бронзи» у лижних перегонах на середній дистанції та у спринті (вільним стилем).

До речі, наразі Національна паралімпійська збірна команда України з лижних перегонів та біатлону продовжує лідирувати в медальному заліку чемпіонату світу, виборовши 5 золотих, 12 срібних 10 бронзових нагород, – повідомляє Тернопільський регіональний центр «Інваспорт».

Тарас Радь – представник Тернопільського «Інваспорту», майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, студент факультету «Фізичне виховання» Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Тренер спортсмена Заслужений працівник з фізичної культури та спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.

Триватимуть змагання в Канаді до 24 лютого. Попереду за програмою у спортсменів – 21 лютого 2019: Біатлон, індивідуальна гонка; 23 лютого 2019: Лижні перегони, естафета (змішана/відкрита категорія); 24 лютого 2019: Лижні перегони, довга дистанція класичним стилем/Церемонія закриття змагань.

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