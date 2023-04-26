Жителі Тернопільщини можуть здобути новий фах чи підвищити кваліфікацію, отримавши безоплатний ваучер

Ваучер на навчання видається службою зайнятості деяким категоріям громадян, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні і мають професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту.

Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями сфер ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування, самостійно обравши професію чи спеціальність, заклад освіти у межах України та форму навчання: стаціонарну, заочну чи дистанційну.

Оплата ваучера здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Вартість ваучера – не більше 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (26840 грн). Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа доплачує самостійно.

Загалом, з 2013 року ваучерами на навчання скористалися 56 7 краян.

Ваучер на навчання – реальний шанс для громадян певних категорій, а для роботодавців – мати необхідний кваліфікований персонал!

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості , в Telegram: @DCZ19_Ternopil ( https://t.me/DCZ19_Ternopil ) або у відділ активних програм зайнятості управління реалізації політики зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості за тел. (0352) 52-55-57.