Тернопільський священик провів Службу Божу мовою… жестів (Відео)

Спочатку було Слово. І Слово було Бог. Але для декого це “Слово” виглядає як жест. Люди з вадами слуху вміють і хочуть молитися. 25 травня у Марійському духовному центрі в Зарваниці відбулася незвична Служба Божа. Отець Ігор Шкодзінський провів богослужіння для молоді з вадами слуху.

Такі служби о. Ігор проводить впродовж десяти років. Мову жестів вивчив заради доньки, яка маленькою втратила слух через хворобу.

У цій мові є майже 4 тисячі жестів, які позначають букви та слова, до того ж постійно з’являються нові.

Богослужіння мовою жестів оригінальне ще й тим, що в цьому випадку священик обернений спиною до престолу, обличчям до людей, аби мову його рук було видно.

Біляше про о. Ігоря можете почерпнути з нашого інтерв`ю.

Ірина Юрко.

Фото і відео автора.