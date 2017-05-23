Як виконавчий комітет міської ради не поважає депутатів та місцеве самоврядування в Тернополі

Виконком вирішив дублювати рішення сесії перетягуючи на себе повноваження, невже тернополянам готують тихий переділ ринку ЖЕКів?

Зважаючи, що питання якості надання послуг з утримання будинків є вкрай важливим, депутати ще 19 серпня 2016 року за ініціативи Івана Сороколіта (голова депутатської комісії з питань ЖКГ) прийняли рішення № 7/11/20, котре відповідно до законодавства набуло чинності 24 серпня (не було заветоване мером і не було оскаржене в суді). Звучить воно наступним чином:

«Зобов’язати виконавчий комітет підготувати та винести на затвердження сесії Тернопільської міської ради положення та персональний склад конкурсної комісії з призначення управителів багатоквартирних будинків, у яких мешканці не створили об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та де не обрали самостійно управителя. У разі необхідності скликати для цього позачергову сесію міської ради.» – http://www.rada.te.ua/norma…/rishennya-miskoi-rad/50071.html

Однак, 26.04.2017р. виконавчий комітет замість того, щоб підготувати проект рішення сесії, приймає власне рішення №307 «Про створення комісії з проведення конкурсного відбору та визначення управителів багатоквартирних будинків у місті Тернополі», яке прямо суперечить раніше прийнятому найвищим керівним органом міста рішенню. Навіть юристи-студенти можуть пояснити юристам міської ради, що діюче рішення сесії має вищу юридичну силу за рішення виконавчого комітету. Такі дії з боку виконавчого комітету – це не лише юридична суперечність з рішенням сесії, але і пряма неповага до депутатів та загалом місцевого самоврядування в Тернополі.

Згідно прийнятому виконкомом рішенню затверджений склад конкурсної комісії сформований на 70% з чиновників прямо залежних від міського голови і як на мене, на жаль результати роботи комісії не можуть претендувати на об’єктивність:

Стемковський В.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

Соколовський О.І. – начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології – заступник голови комісії

Муца Г.М. – начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, заступник голови комісії

Михалків М.О. – начальник відділу документообігу, діловодства та контролю управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології , секретар комісії

Члени комісії:

Мокляк В.І. – заступник начальника відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

Хромчак Р.О. – начальник юридично-договірного відділу управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

Кравець Н.Ф.– начальник фінансово-бухгалтерського відділу управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

Сергій Лупак – голова громадської спілки «Рада голів ОСББ Тернополя»/за згодою/.

Терлюк М.І. – голова Тернопільської міської громадської організації спілки голів ОСББ і будинкових комітетів «Взаємодія»/за згодою/.

Депутат міської ради Назар Зелінка