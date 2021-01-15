Тернопільський суд визнав банкрутом ТОВ “Мрія Агрохолдинг”: його борг 7,4 млрд. грн.

13.01.2021 Госпсуд Тернопільської області в рамках справи №921/227/20 визнав банкрутом ТОВ “Мрія Агрохолдинг” і відкрив ліквідаційну процедуру.

25.11.2020 суд затвердив реєстр вимог кредиторів боржника, визнавши вимоги Промінвестбанку на 7,39 млрд грн (у т.ч. 4,36 млрд грн – четвертої черги та 3,025 млрд грн – шостої черги).

У держреєстрі засновниками компанії вказані кіпрська компанія “Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед” й українське ТОВ “Агропродукт 2”.

Нагадаємо, в серпні 2014 року агрохолдинг “Мрія” повідомив про прострочення виплати близько $9 млн процентного доходу і близько $120 млн в рахунок погашення боргу. Сукупна заборгованість “Мрії” перед усіма фінансовими кредиторами з урахуванням гарантій, наданих пов`язаним з сім`єю Гут компаніям, на момент оголошення дефолту становила близько $1,3 млрд.

У січні 2015 року операційний контроль над агрохолдингом перейшов кредиторам, які обрали нове керівництво.

У серпні 2018 року “Мрія” реструктуризувала заборгованість на $1,1 млрд (передбачалося списання понад 70% боргу).

Восени 2018 року саудівський інвестфонд SALIC придбав агрохолдинг “Мрія”, і в 2019 році об’єднав його зі своїми іншими українськими активами в Continental Farmers Group (CFG).

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