Тернопільщина допомагає відновлювати Херсонщину: історія жительки смт Архангельське, яка пережила окупацію

Пані Тетяна – жителька смт Архангельське, вчителька, волонтерка.

Понад 30 років життя жінки пройшло в селищі міського типу на Херсонщині. Тут працювала, виховувала дітей, внуків, на дозвіллі пекла смачні ласощі. З чоловіком облаштовували побут, будиночок, господарство. Все було добре, допоки в щасливе сімейне життя не вдерлися «освободители».

– На нашому подвір’ї розірвалося вісім снарядів. Від звуків частих обстрілів темніло в очах, морально витримати було складно. Ніхто не вірив, що народ, який нас називав братами зможе зрівняти з землею місцевість, яка не несе жодної небезпеки. Рятували дітей, внуків. Коли з БТРів обстрілювали будинки, ми своїми спинами закривали внуків, – пригадує жінка.

Колись на цьому подвір’ї цвіли квіти, сміялися діти й жили мрії про майбутнє, а зараз можна побачити залишки російської окупації, знищені стіни й дахи, вибиті вікна, металеві конструкції сусідніх будинків, які опинилися тут внаслідок вибухової хвилі.

Пані Тетяну окупанти викликали на допит, запитували про Збройні сили, роботу, сім’ю, але нічого не записували, адже досьє на жінку було складено раніше. Жінка боячись відповіла, що нічого не знає, не бачила, ні до чого не причетна.

Будинок Тетяна потрапив до списку відновлення. Тут будівельники Тернопільщини, замінили двері, вікна, перекрили дах. В рамках програми «Пліч-о-пліч» Тернопільщина взяла шефство над смт Архангельське, де уже відновила 23 споруди. На черзі будівництво нової інфраструктури, житлових будинків, які не підлягають ремонту.

В рамках ініціативи Президента, тилові області відновлюють постраждалі регіони.

Від ворожих обстрілів не залишиться й сліду, відновимо й відбудуємо все, але ми не забудемознищені мрії, сльози на дитячому обличчі й зруйновані життя…