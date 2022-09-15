10:14 | 15.09.2022
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Тернопільщина готова до опалювального періоду на 92%

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На засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОВА обговорили стан підготовки органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування області до дій в осінньо-зимовий період 2022/2023. 

Станом на перше вересня збоїв в роботі об’єктів тепло-, водовідведення та водопостачання не зафіксовано. 

Як зазначив перший заступник начальника ОВА Ігор Дем’ячук, Тернопільщина практично повністю готова до опалювального сезону: “Фактично рівень підготовки об’єктів теплопостачання, водовідведення, житлового фонду та дорожньо-мостового господарства на період 2022/2023 року становить орієнтовно  92%”. 

Тернопільщина підготувала до опалювального сезону 1195 котелень усіх форм власності, 3491 житловий будинок, 1150 об’єктів соціально-культурної сфери. Станом на перше вересня на об’єктах соціально-культурного призначення встановлено 230 генераторів, що запрацюють у разі виникнення непередбачуваних ситуацій.

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