Тернопільщина: майже 1 мільярд гривень ПДВ повернуто підприємствам в 2025 році

У першому півріччі 2025 року підприємства Тернопільщини активно скористалися правом на отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Це є важливим механізмом державної підтримки бізнесу, який дозволяє відшкодовувати частину сплаченого ПДВ у разі здійснення операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою або передбачають право на відшкодування.

Згідно з даними, поданими Державним фіскальним органом, цього року 177 суб’єктів господарювання області подали заявки на повернення 1 млрд 112 млн гривень. Для порівняння, за аналогічний період минулого року сума заявлених відшкодувань становила 701 млн гривень.

На 1 липня 2025 року вже 154 платники отримали з бюджету 996 млн грн, що майже на 30% більше, ніж у минулому році (662 мільйони гривень). Однак податкова служба регіону продовжує уважно перевіряти обґрунтованість заявок, і в першому півріччі було упереджено необґрунтоване відшкодування на суму 15,7 млн гривень.

Наразі залишок не відшкодованого ПДВ складає 255 млн гривень, з яких 239 мільйонів знаходяться в процесі перевірок та процедур відповідно до податкового законодавства, а ще 16 мільйонів – на стадії судового чи адміністративного розгляду.

Динаміка відшкодування ПДВ у Тернопільській області свідчить про позитивні зрушення як у роботі бізнесу, так і в діяльності податкової служби. Прозоре адміністрування, своєчасне відшкодування та конструктивна співпраця з платниками податків сприяють розвитку економіки області та формуванню сприятливого податкового клімату.