Підпалив релейну шафу і готував теракт: на Тернопільщині затримали 19-річного диверсанта

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено підозру жителю одного з сіл Чортківського району у диверсії та готуванні до вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України) За даними слідства, 19-річного безробітного жителя Чортківського району завербував ворог у травні 2025 року через Телеграм-канал, коли юнак шукав можливість швидкого заробітку. Куратор запропонував йому спочатку за винагороду спалити релейну шафу на залізничному перегоні неподалік м. Борщів, а наступним завданням мало бути вчинення теракту. Після знищення релейної шафи та фотозвіту про це, підозрюваному доручили виготовити саморобний вибуховий пристрій. Проте правоохоронці затримали диверсанта невдовзі після підпалу та своєчасно припинили підготовку вибуху. У нього вилучили мобільний телефон, а також складники вибухівки, частину з яких він зберігав у власному помешканні. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Тернопільській області .

Поділіться:









