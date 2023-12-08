Тернопільщина: на підтримку ЗСУ платники податків спрямували 459 млн грн військового збору

Упродовж січня-листопада цього року до бюджету надійшло 459 млн грн військового збору. Надходження перевищили показник одинадцяти місяців минулого року на 44 млн гривень.

Лише у листопаді наші краяни сплатили 43,4 млн грн «патріотичного» збору, що на 500 тис. грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

Принагідно нагадуємо, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.