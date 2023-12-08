У Тернополі 80-річна жінка впала і не могла підвестися самостійно

Днями під час патрулювання на вулиці Миру, до охоронців порядку звернулася небайдужа громадянка. Вона повідомила, що неподалік лежить літня жінка, яка потребує допомоги.

Патрульні Михайло Круцько та Катерина Ковалик миттєво підбігли до громадянки. 80-річна жінка розповіла поліцейським, що підсковзнулася, впала та не може підвестися самостійно.

Поліцейські попіклувалися про бабусю: посадили до службового автомобіля та запропонували викликати швидку допомогу. Громадянка відмовилася від допомоги медиків, тож інспектори відвезли її додому.