Внаслідок ранкового ракетного удару по території України є загиблий та постраждалі

Дніпропетровська область: ворог завдав ракетного удару по Павлограду, 1 людина загинула. Ще 4 людини, за попередніми даними, постраджали.

Київська область: унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області.

Вночі окупанти обстріляли Харківщину і Дніпропетровщину.



Близько 01:00 ночі російські військові нанесли авіаудар по Курилівській громаді Куп’янського району. Пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 1 дістала поранення.



О 03:00 ночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. 2 людини постраждали, пошкоджені щонайменше 7 багатоквартирних будинків та понад 20 автомобілів.

Не нехтуйте попередженнями про загрозу та в разі оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриттях!