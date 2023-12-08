12:07 | 8.12.2023
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Війна 

Внаслідок ранкового ракетного удару по території України є загиблий та постраждалі

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Дніпропетровська область: ворог завдав ракетного удару по Павлограду, 1 людина загинула. Ще 4 людини, за попередніми даними, постраджали.
⚡️Київська область: унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області.
🔴Вночі окупанти обстріляли Харківщину і Дніпропетровщину.

Близько 01:00 ночі російські військові нанесли авіаудар по Курилівській громаді Куп’янського району. Пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 1 дістала поранення.

О 03:00 ночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. 2 людини постраждали, пошкоджені щонайменше 7 багатоквартирних будинків та понад 20 автомобілів.

 Не нехтуйте попередженнями про загрозу та в разі оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриттях!

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