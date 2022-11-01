Тернопільщина отримала першу партію ноутбуків для закладів освіти

Тернопільщина отримала першу партію ноутбуків для закладів професійної (професійно-технічної) та загально середньої освіти. Цього разу гаджети передали вчителям Кременецького та Тернопільського районів. Наступна партія техніки поїде у Чортківський район.

Викладачі та вчителі області отримали 1 182 хромбуки. Це пристрої виробництва фірми Google, що працює на операційній системі Chrome OS. Вони забезпечать проведення освітнього процесу дистанційно як для учнів, так і для вчителів. Ноутбуки були закуплені в межах національного проєкту “Ноутбук кожному вчителю”.





Поділіться:









