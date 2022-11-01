Тернопільська мерія на майже 100 тисяч замовила подарункових термосів та махрових рушників

Тернопільська міська рада на початку жовтня замовила 100 термосів з нанесенням спеціального надпису для нагородження та 155 махрових рушників з вишивкою «Вітання з Тернополя».

Обидві покупки згідно договору вартують по 49 тисяч 600 гривень кожна, загалом вийшла сума близька до 100 тисяч гривень. У підсумку вартість одного термоса з надписом становить 496 гривень, а ціна одного махрового рушника з вишивкою складає 320 гривень.

Товар тернопільській мерії має поставити один продавець, а саме фізична особа – підприємець Дмитро Анатолійович Бондаренко з Вінницької області. Термоси та махрові рушники мають надійти до Тернополя до 31 грудня 2022 року.

Чи настільки нагальною є потреба в цих товарах муніципалітету Тернополя, нехай зроблять висновки самі тернополяни…



