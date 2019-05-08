Тернопільщина поділилася досвідом реалізації Української Хартії вільної людини

Загалом на семінар, що присвячений цій темі, прибули представники освітньої галузі з понад 15 областей нашої держави.

Варто зауважити, що Тернопільська обласна рада першою прийняла обласну програму впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах краю на 2017-2020 роки. Вона буде упроваджена шляхом реалізації комплексу заходів відповідно до ресурсного забезпечення, підсилення духовно-моральної і громадянсько-патріотичної складових виховання дітей та молоді області при залученні педагогів і батьків.

– Усвідомлюючи, що виховання та освіта — це першооснова для будь-яких змін у нашій країні, стійкості Української держави та її сталого поступу, маємо підкреслити, що Україні потрібна нова, реально інтегрована в європейський, а отже, в глобальний простір система освіти, в центрі уваги якої було б завдання розвивати вільну і мислячу людину, що прагне володіти якісними знаннями, конкурентними у світі. Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у переорієнтації учнівської та студентської молоді, педагогічних колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності. Знаю, що в області багато робиться у цьому напрямку. На сьогоднішній день назріла потреба розширити масштаби вивчення та застосування Української Хартії вільної людини. Тож бажаю вам успішно попрацювати над методологією, завдяки якій досягатиметься поставлена мета,– зазначив під час обговорення Віктор Овчарук.