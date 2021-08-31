Бесага може “сісти” на 5 років?

Так, розслідуванням встановлено, що чиновник, перебуваючи на посаді в Тернопільській міській раді, внаслідок недбалого ставлення до виконання своїх службових обов’язків, погодив проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки вартістю понад 1,3 млн грн для будівництва та обслуговування житлового індивідуального будинку, господарських будівель і споруд. Через протиправні дії службової особи порушено вимоги Генерального плану, Плану зонування території м. Тернополя, іншої дозвільної містобудівної документації.



Нагадаємо, 1 березня 2021 року під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури посадовій особі повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.2 ст. 364 КК України та передано матеріали для розслідування до НАБУ. У травні 2021 року детективом НАБУ, за погодженням із прокурором САП, змінено підозру на ч.2 ст. 367 КК України та повернуто провадження для подальшого розслідування до органів поліції Тернопільської області .

Наразі підозрювана особа та її захисники знайомляться з матеріалами справи у відповідності до ст.290 КПК України.