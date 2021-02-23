Тернопільщина та Івано-Франківщина підписали Меморандум про співпрацю

Голови Тернопільської та Івано-Франківської обласних рад підписали Меморандум про співпрацю.

У такий спосіб вони хочуть поглибити взаємини областей у економічній сфері, а також спільно працювати над розвитком туризму та інфраструктури.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко каже, Тернопільська та Івано-Франківська області своїм прикладом покажуть, на скільки важливими є добросусідські відносини.

– Тернопільщина та Івано-Франківщина близькі не лише територіально. У нас – спільна культура, духовність, ментальність, а також історична назва – Галичина, яка породила багато патріотів. У нас є спільні амбітні плани щодо розвитку економіки й туризму. Івано-Франківщина славиться своїми горами, а у нашому регіоні є чимало історичних пам’яток, духовних святинь. У цьому році заплановано відремонтувати дороги, які з’єднають наші області. Це сприятиме розвитку туризму, сільського господарства, виробництва, науки, – зазначив Михайло Головко.

Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич запевнив, що Тернопільщина й Івано-Франківщина спільно працюватимуть задля економічного процвітання, а ще ці області мають спільні цінності й символи.

– Я вірю, що нас єднає Україна, нас єднають символи сьогоднішнього часу. Такі як Революція Гідності, кровопролитна російсько-українська війна, яка триває на наших територіях, яка неодмінно закінчиться нашою перемогою, – наголосив Олександр Сич.

– Івано-Франківщиною ми маємо спільну історичну назву — Галичина. Жителі наших областей відомі своїм високим почуттям патріотизму, національною свідомістю та прагненням до волі. На Івано-Франківщині народився Герой Степан Бандера та інших його послідовники, які вели боротьбу за українську державу на теренах Прикарпаття і Тернопільщини. Разом ми відстоюємо національні інтереси Незалежної України. Я радію, що ми маємо змогу почати розбудовувати Україну з наших областей, показавши на власному прикладі, що досягнути поставлених цілей можна тільки об’єднавши зусилля! – підсумував Михайло Головко.