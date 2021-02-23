Шість поверхів у парку: кругова порука в новій забудові Тернополя

Скандальними забудовами у Тернополі вже нікого не здивуєш. Однак найбільший резонанс у мешканців міста викликає знищення парків такими забудовами. Журналісти газети «Номер один» неодноразово проводили власні розслідування з цього приводу. А за інформацією від громадських активістів, за останні 27 років місцеві парки «схудли» на 20 гектарів. На місці колись зелених зон виростають багатоповерхівки, автомийки, церкви, заправки і навіть готелі. У сьогоднішній публікації ми розповімо нашим читачам про дозвіл керманичів міста побудувати в парку ім. Т. Шевченка 6-поверхову будівлю.

Мовою офіційних документів

28 грудня 1994 року виконавчий комітет Тернопільської міської ради (за каденції міського голови В’ячеслава Негоди) ухвалив рішення визначити території парків. На той час парку ім. Т. Шевченка було відведено 21 гектар. 17 серпня 2012 року рішенням 23-ї сесії міської ради було затверджено проєкт землеустрою щодо організації і встановлення меж території рекреаційного призначення – парку ім. Т. Шевченка загальною площею 18,1549 га.

У тому ж таки 2012 році на сайті Тернопільської міської ради починає вперше фігурувати ТОВ «Акватер». 18 липня вищевказаному товариству було надано дозвіл на встановлення об’єктів торгівлі. Уже через місяць, 15 серпня, підприємство звертається до ТМР з проханням оформити право власності на будівлю кафе-бару «Назарія» загальною площею 210,6 кв. м. за адресою вул. Замкова,6а, й отримує його.

5 жовтня того ж року ТОВ «Акватер» просить дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,19 га за адресою вул. Замкова, 6а. Міська рада такий дозвіл дає з формулюванням «для обслуговування та реконструкції з надбудовою нежитлової будівлі кафе-бару «Назарія» за адресою вул. Замкова, 6а з наданням в оренду терміном на 10 років, у тому числі за рахунок земель управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради – 0,1046 га (землі рекреаційного призначення, в тому числі землі, які використовуються в комерційних цілях – 0,0201 га, землі змішаного використання – 0,0845 га), за рахунок земель міської ради, не наданих у користування та не переданих у власність – 0,0854 га (землі житлової та громадської забудови, в тому числі землі, відведені під будівництво (будівництво на яких не розпочато – 0,0854 га).

Буквально через кілька місяців, у лютому 2013-го, міська рада затверджує проєкт землеустрою земельної ділянки площею 0,19 га та своїм рішенням припиняє управлінню культури та мистецтв Тернопільської міської ради право користування частиною земельної ділянки площею 0,1046 га. Після проведення державної реєстрації права на земельну ділянку ділянки площею 0,1046 відносять до земель рекреаційного призначення, частину земельної ділянки площею 0,0854 га – до земель житлової та громадської забудови.

«Свічка», яка виросте у парку Т. Шевченка, ймовірно буде мати 10 поверхів

У серпні 2013 року ТОВ «Акватер» звертається знову до міської ради з проханням дати дозвіл на поділ земельної ділянки, а вже у вересні технічну документацію з землеустрою щодо поділу земельної ділянки загальною площею 0,1900 га за адресою вул. Замкова, 6а ТОВ «Акватер» погоджують і на місці однієї ділянки з’являються дві (площею 0,1046 кадастровий номер 6110100000020210032 та площею 0,0854 кад. номер 6110100000020210033). Через 5 років ТОВ «Акватер» отримує містобудівні умови для реконструкції будівлі кафе-бару “Назарія” під спортивно-оздоровчий комплекс висотою до 30 метрів. Якщо врахувати, що в середньому висота поверху 3 метри, то шляхом нескладних математичних підрахунків стає зрозуміло, що «свічка», яка виросте у парку Т. Шевченка, ймовірно, буде мати 10 поверхів.

До речі, варто зазначити, що в той період керувала підприємством не хто інший, як дружина мера Тернополя – Олена Надал.

Після того містом почали ширитися чутки, що в парку будуватимуть, і громада не стримувала свого обурення, відтак зведення будівлі так і не почалося.

– Тоді радше спрацював банальний політичний розрахунок – “Акватер” вирішив пригасити роздмухування скандалу з огляду на місцеві вибори – 2020. Ви запитаєте: “А який стосунок “Акватер” має до політики?” Зараз зрозумієте. За публічною інформацією від “Ю-контрол”, у 2013-му до керівного складу ТОВ “Акватер” входила Олена Надал – дружина міського голови Сергія Надала, а в 2018-му у верхівці “Акватеру” перебував Ярослав Гладкий – син Михайла Гладкого, колишнього депутата міськради, голови земельної комісії і партійно-«свободівського» соратника міського голови. Чи потрібен був Сергію Надалу і партії “Свобода” скандал перед черговим балотуванням на посаду мера? Звичайно і категорично – ні. Тому, ймовірно, тимчасово і “гальманули” будівництво, –поділився міркуваннями з цього приводу відомий тернопільський журналіст Сергій Сінкевич.

Якщо аналізувати інформацію з відкритих баз даних, то можна побачити, що керівник підприємства ТОВ «АКВАТЕР» змінився, тепер там фігурує Анатолій Зуєв, який, подейкують, є власником «Чікет Хот» на вулиці Пирогова, а кінцевим бенефіціаром, окрім Анатолія Валерійовича, є підприємець Молоток Степан Богданович, якого пов’язують із закладом харчування «Цибулька», що раніше здійснював свою діяльність поблизу залізничного вокзалу.

До речі, публікацію з приводу «оборудок» із землею, де вже розпочалося будівництво, у 2019 році підготував «Демократичний альянс». Тоді міська рада вимагала спростування від активістів, однак що ж спростовувати, коли факти говорять самі за себе? Тоді у міській раді заявили, що ні міський голова, ні члени його родини не мають жодного відношення до цього об’єкта, а також повідомили, що на цій ділянці не будуть розпочинатися жодні роботи без проведення відповідних громадських обговорень. Та наскільки відомо, жодних громадських слухань з приводу доцільності такого будівництва не проводилось.

Тим часом варто зазначити, що станом на 10 лютого 2021 року, згідно з даними аналітичної системи «Ю-контрол», дані, які стосуються контактної інформації (а саме номер мобільного телефону), у ТОВ «Акватер» та ФОП Надал Олени Богданівни (дружина міського голови, – авт.) збігаються.

Центр відпочинку та спорту «GREENWOOD»

GREENWOOD RECREATION AND SPORTS CENTER – саме така назва майбутнього об’єкта забудови. В одній із рекламних публікацій зазначається, що особливість цього місця полягає у відкритому лобі з неймовірним виглядом на Тернопільський став. Гості центру зможуть скористатися сучасним тренажерним залом, зоною SPA, бізнес-центром і спробувати страви у ресторані здорового харчування.

Звісно, місто повинно розвиватися, і створення туристичних об’єктів та місць для відпочинку важливе, однак не варто забувати і про нагальні інфраструктурі об’єкти. Зараз як ніколи, у зв’язку з ущільненою забудовою, Тернопіль потребує нових робочих місць, дитячих садочків та шкіл, зрештою – заміну каналізаційних мереж, водогону і теплотрас, однак через призму 11 років правління міського голови стає зрозумілим те, що для нього ці завдання взагалі не в пріоритеті, зрештою, як і для наближених до провладної верхівки.

Ми поспілкувалися з архітектором, експертом коаліції ГО “Тернопільський центр реформ” Олегом Фостяком і поцікавились, що він думає з приводу нового таємничого будівництва.

– Давайте відкриємо Водний кодекс, де чітко прописано, що в прибережній смузі зводити, будувати нічого не можна. Захисна смуга була затверджена у 2016 році, вона окреслена жовтою лінією, і змін поки що немає (хоча, можливо, і є, просто ми про це не знаємо). Ця лінія говорить про те, що будівництва на цьому місці в принципі бути не може. Будівництво потягне за собою стоянку автотранспорту. А у кодексі чітко зазначено, що зупинка автотранспорту заборонена. Те, що знесли «Назарію», добре, бо вона там також заважала і зведена була незаконно. Потрібно чітко усвідомити, що це парк. А якщо це парк, то жодних спорткомплексів там бути не може. У документах вказано, що це є міський парк, він має певну площу, і щоби він залишався парком, то повинен мати певну площу озеленення. Мер заявив, що озеленення – це кількість дерев. Ні, це газон! У міськраді є проєктна документація, яку приховують, саме щодо парку ім. Т. Шевченка. Його територія дивним чином змінюється. В Америці є «Централ парк», він охороняється законом, так само як і зелені зони в Україні. То чому там не можна нічого будувати, а в нас можна? Більше того, цей шестиповерховий комплекс – не єдиний об’єкт, який там хочуть звести. У законі вказано, що такого робити не можна, – повідомив журналістам Олег Фостяк.

Також ми поспілкувалися з екологом, головою ГО «Екоальянс» Олександром Філем.

– Парк повинен бути парком. До приходу Сергія Надала парк ім. Т. Шевченка мав 22 гектари, а на даний час – 16 гектарів. Про що ще можна говорити? І що аналізувати? Забудова розпочалася від пивзаводу і «добрими» кроками лізе до центру. Я розумію людей, які ходять по набережній ставу, бо немає куди піти, бо всюди стоїть бізнес. «Назарія» стояла на прибережній зоні, де не може бути нічого. І коли Сергій Віталійович звів «Назарію», я йому сказав: «Ви порушили закон!», на що він відповів: «Так що, зносити її?» Він думає лише про бізнесову складову. Щоби парк був парком, він повинен мати свої межі та зелену зону. Парк ім. Т. Шевченка чекає така сама історія, як і парк «Загребелля». Скільки можна будувати, куди ви всі лізете?

Поки громада не повстане, нічого не буде. Саме громада повинна заборонити таке будівництво. Всім замилюють очі, щоби мовчали, а тишком чинять беззаконня. Зведення спортивного комплексу на місці «Назарії» на мою думку є протизаконним. Ще декілька років, і ми будемо дихати ресторанами і спортзалами, – повідомив Олександр Філь.

Також ми звернулися до замовника будівництва, ТОВ «Акватер», в особі Анатолія Зуєва. Однак слухавки чоловік жодного разу не взяв. Редакція газети «Номер один» готова опублікувати позицію представника забудовника у наступному номері.



