Тернопільщина: як отримати антиретровірусну терапію

На Тернопільщині за лютий 2022 р. зафіксовано 6 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 2 пацієнтів діагностовано СНІД, 1 людина померла від СНІДу.

Через військову агресію Російської Федерації багато українців змушені були покинути свої домівки. Для людей з ВІЛ, які мають щоденно приймати антиретровірусні препарати, вкрай важливо не переривати їх прийом.

Ті, хто змінив місце проживання, можуть отримати антиретровірусну терапію за місцем фактичного перебування.

Для цього необхідно звернутися до СНІД-Центру або кабінету «Довіри». Лікарі-інфекціоністи та/або соціальні працівники зв’яжуться із СНІД-Центром у місті, в якому ви проживали, й отримають інформацію щодо антиретровірусної терапії, яку ви проходили.

Для українців, які не змінювали місце проживання і залишилися в рідному місті, як і раніше, АРТ-препарати можна продовжувати отримувати у СНІД-Центрі або в кабінеті «Довіра», де стоїте на обліку.

Звертаємо увагу на важливість безперервного й систематичного прийому АРТ-препаратів, адже без щоденного пригнічення ліками вірус знову почне розмножуватися та набуде стійкості до препаратів попередньої схеми лікування.